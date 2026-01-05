Novo lance la vente de la pilule amaigrissante Wegovy aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Suppression des parenthèses superflues dans le paragraphe principal.)

Novo lance la pilule Wegovy sur le marché concurrentiel des médicaments contre l'obésité

Eli Lilly attend une décision sur la pilule amaigrissante dans le courant de l'année

Novo vise le marché de l'auto-paiement avec une option orale plutôt qu'injectable

La pilule Wegovy à dose initiale est vendue 149 $ par mois; les doses plus élevées sont vendues 299 $

par Jacob Gronholt-Pedersen et Bhanvi Satija

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO lance sa pilule Wegovy à prise unique quotidienne aux États-Unis ce lundi, offrant des doses de 1,5 milligramme et de 4 mg à 149 $ par mois pour les patients qui paient eux-mêmes sur un marché des médicaments amaigrissants très concurrentiel. La pilule a été approuvée par la Food and Drug Administration le mois dernier, une aubaine pour Novo Nordisk qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N . Lilly a déclaré précédemment qu'elle attendait une décision en mars.

La pilule de Novo sera également vendue en 9 mg et en 25 mg, une dose à long terme plus élevée. Les deux doses supérieures seront vendues au prix de 299 dollars pour un mois d'approvisionnement, tandis que la dose de 4 mg passera à 199 dollars à partir du 15 avril, selon le site web du fabricant de médicaments.

La pilule Wegovy pourrait attirer de nouveaux consommateurs, alors que Novo cherche à se refaire une santé après les avertissements sur les bénéfices et la chute des actions l'année dernière. Le traitement offre une plus grande flexibilité et une alternative pour ceux qui n'aiment pas les aiguilles utilisées dans les médicaments injectables. La pilule à prise unique quotidienne fait également l'objet d'un examen par d'autres organismes de réglementation, une décision devant être prise au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année .

Les actions du fabricant danois de médicaments ont augmenté de 3 % dans les échanges de l'après-midi. Les actions de Lilly ont baissé d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis.

LE SUCCÈS DE LA PILULE REPOSE SUR L'ATTRAIT DES CLIENTS QUI PAIENT COMPTANT Le succès de la pilule de Novo sera lié à la capacité d'attirer les consommateurs qui paient comptant et qui ne peuvent pas bénéficier d'une couverture d'assurance, ce qui constitue un changement radical par rapport au modèle commercial dominant où le prix des médicaments est géré par les régimes d'assurance-maladie. Novo a déclaré que le traitement serait disponible dans les pharmacies américaines CVS CVS.N et Costco COST.O , ainsi que par l'intermédiaire de fournisseurs de services de télésanté tels que Ro, LifeMD LFMD.O , WeightWatchers WW.O , GoodRx

GDRX.O et sa propre pharmacie NovoCare.

La faible dose de 1,5 mg est la dose de départ pour la pilule Wegovy, qui est composée de semaglutide, le même ingrédient actif que l'on trouve dans ses traitements injectables à succès pour la perte de poids et le diabète, commercialisés sous les noms de marque Wegovy et Ozempic.

Novo propose également la dose de 1,5 mg pour son médicament oral à base de semaglutide pour le diabète de type 2, vendu sous le nom de Rybelsus.

Les doses restantes de la pilule Wegovy seront disponibles pour les patients d'ici la fin de la semaine, a déclaré Novo.

Lilly prévoit de plafonner les doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les acheteurs réguliers. Le médicament injectable Zepbound de Lilly a largement devancé le Wegovy de Novo en termes de prescriptions hebdomadaires aux États-Unis au cours de l'année écoulée.

TRUMP CHERCHE À FAIRE BAISSER LES PRIX DES MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ

Aux États-Unis, les prix de liste des injectables sont d'environ 1 000 dollars par mois ou plus. Les deux entreprises ont réduit les prix de leurs injectables pour les clients qui paient en liquide plutôt qu'en utilisant leur assurance maladie.

Novo a commencé à vendre son Wegovy injectable à 349 dollars par mois aux personnes qui paient en espèces en novembre.

Dans le cadre d'un accord avec le président américain Donald Trump, Novo et Lilly ont également accepté de proposer des doses de départ de leurs pilules amaigrissantes à 149 dollars par mois pour les bénéficiaires de Medicare et Medicaid, ainsi qu'aux payeurs en espèces via le nouveau site TrumpRx de la Maison Blanche, qui devrait être lancé ce mois-ci.

Novo a été confronté à des pénuries d'approvisionnement répétées après le lancement de son injection Wegovy aux États-Unis. Toutefois, ayant accumulé des stocks pour sa nouvelle pilule pendant un certain temps afin d'éviter des problèmes similaires, Novo s'est dit confiant dans sa capacité à répondre aux besoins en matière d'approvisionnement.