Novaxia rehausse le taux de distribution prévisionnel de sa SCPI Novaxia Neo

(AOF) - Novaxia Investissement annonce revoir à la hausse le Taux de Distribution prévisionnel (non garanti) de sa SCPI Novaxia Neo, désormais prévu entre 6,25 et 6,60 % pour l’année 2023. La société de gestion précise que cette décision est prise "compte tenu de la politique d’acquisitions ciblée du fonds et de l’agilité de ses équipes de gestion". Novaxia Neo avait déjà annoncé en septembre une augmentation de 2,76 % de sa valeur de reconstitution au 30 juin 2023 par rapport à fin 2022.

Désireux d'offrir un maximum de transparence aux associés de Novaxia Neo, Novaxia Investissement a fait le choix de renouveler l'expertise au 30 septembre, et celle-ci a révélé "une stabilité, voire une légère hausse, de la valeur du patrimoine par rapport à l'expertise précédente", confirmant ainsi la bonne dynamique de la SCPI malgré un contexte de marché ""chahuté"".

Avec une collecte nette positive de 54 millions d'euros depuis le début de l'année, Novaxia Neo dispose de quelque 25 millions d'euros de liquidités qui permettront à la société de gestion de "saisir de nouvelles opportunités d'investissement en cette fin d'année". La SCPI ne compte que 5 % d'investisseurs institutionnels, dont le plus important représente moins de 2 % du fonds, affichant ainsi une "forte granularité" des épargnants.