Novaxia R conserve sa place de second collecteur du marché pour les SC

(AOF) - Novaxia R, doublement labellisé ISR et Fair-Finansol, dédié au recyclage d’actifs immobiliers tertiaires décotés en résidentiel, conserve sa place de second collecteur parmi les SC (Sociétés Civiles) au troisième trimestre 2023, avec 172 millions d’euros collectés depuis le début de l’année. Dans un contexte de maché chahuté, Novaxia Investissement conserve une collecte nette positive sur l’ensemble de ses produits.

Avec une collecte annuelle nette qui atteint les 172 millions d'euros (à fin septembre 2023 pour les SC), Novaxia Investissement saisit des opportunités inédites dans le contexte actuel où 5 millions de m² de bureaux sont désormais vacants uniquement pour l'Ile-de-France (source Immostat au 30/09).

Novaxia R est une Unité de Compte éligible à l'assurance-vie et au PER. Doublement labellisée ISR et Fair-Finansol, Novaxia R est classifiée Article 9 au sens du SFDR (soit le niveau le plus élevé de la finance responsable).

Novaxia R présente notamment des risques de perte en capital. La durée de placement recommandée est de 8 ans. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.