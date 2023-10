Novaxia Investissement : Romain Ferré nommé Directeur des Investissements et de la Promotion

(AOF) - Novaxia Investissement annonce l’arrivée de Romain Ferré en tant que Directeur des Investissements et de la Promotion. Il succède à Tom Jamey. Romain Ferré aura pour mission de piloter l’équipe en charge des relations promoteurs, de participer au montage des dossiers de recyclage et de suivre ces acquisitions avec pour objectif de transformer des actifs obsolètes en opportunités pour les clients investisseurs de la société de gestion.

Il avait rejoint le groupe OGIC en 2019 en tant que Directeur Régional Ile de France Est. Il s'y concentre sur l'immobilier résidentiel, en développant une moyenne de 1200 logements par an et un chiffre d'affaires avancé de 150 millions d'euros et y met en place des partenariats institutionnels avec les acteurs de référence sur ce territoire.