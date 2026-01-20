Novavax signe un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins

(Ajoute des détails sur les entretiens avec les dirigeants aux paragraphes 5 et 7, ainsi que des informations générales aux paragraphes 2-3, 6 et 9) par Michael Erman et Christy Santhosh

Novavax a déclaré mardi avoir signé un accord de licence permettant à Pfizer PFE.N d'accéder à sa technologie qui renforce les réponses immunitaires aux vaccins pour une utilisation dans un maximum de deux maladies infectieuses, et les actions de la petite société ont bondi de près de 7 %.

Pfizer aura accès à l'adjuvant Matrix-M de Novavax dans le cadre de cet accord non exclusif.

Novavax recevra un paiement initial de 30 millions de dollars au premier trimestre 2026. Elle pourra recevoir jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires si certaines étapes sont franchies dans le cadre de l'accord, et recevra des redevances échelonnées avec des pourcentages à un chiffre dans le haut de la fourchette sur les ventes nettes trimestrielles.

Pfizer contrôlera toutes les questions relatives au développement, à la fabrication et à la commercialisation de ses produits contenant l'adjuvant, à l'exception de la livraison et de la fourniture de Matrix-M, a déclaré la société.

Le directeur général de Novavax, John Jacobs, a déclaré dans une interview que la société basée dans le Maryland recevait "beaucoup plus" d'intérêt pour le Matrix-M de la part de partenaires potentiels qu'elle n'en avait jamais reçu au cours de ses trois années à la tête de l'entreprise.

Les adjuvants de vaccins, qui améliorent la réponse de l'organisme à une inoculation, ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des alliés du ministre américain de la santé et militant anti-vaccins de longue date, Robert F. Kennedy Jr, parce que nombre d'entre eux contiennent de l'aluminium. La technologie des adjuvants de Novavax n'en contient pas.

"Il s'agit évidemment d'un sujet de débat important", a déclaré Elaine O'Hara, directrice de la stratégie de Novavax. "Notre position est que nous disposons d'un adjuvant qui ne contient pas d'aluminium et qui constitue une alternative très, très solide pour les entreprises

Novavax a été confronté à la pression des investisseurs en raison de la faiblesse des ventes de son vaccin COVID-19, Nuvaxovid, alors que les prescriptions ont diminué à la suite de nouvelles recommandations américaines plus restrictives pour les vaccins.

En 2024, Novavax a signé un accord de licence d'une valeur d'au moins 1,2 milliard de dollars avec Sanofi SASY.PA qui a donné au fabricant français de médicaments l'accès à son vaccin COVID-19.

Les analystes de H.C. Wainwright ont déclaré que la valeur de l'accord avec Pfizer est généralement conforme à celle de l'accord avec Sanofi et pourrait "contribuer à assurer l'avenir à long terme de Novavax" et conduire à "d'autres licences cette année"."

En novembre, le fonds spéculatif Shah Capital, deuxième actionnaire le plus important de Novavax, a demandé au conseil d'administration de poursuivre les changements stratégiques , y compris une vente potentielle, et a averti qu'il pourrait lancer une course aux procurations si aucun progrès n'était réalisé au cours des quatre prochains mois.