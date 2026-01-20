 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novavax signe un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 19:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les entretiens avec les dirigeants aux paragraphes 5 et 7, ainsi que des informations générales aux paragraphes 2-3, 6 et 9) par Michael Erman et Christy Santhosh

Novavax a déclaré mardi avoir signé un accord de licence permettant à Pfizer PFE.N d'accéder à sa technologie qui renforce les réponses immunitaires aux vaccins pour une utilisation dans un maximum de deux maladies infectieuses, et les actions de la petite société ont bondi de près de 7 %.

Pfizer aura accès à l'adjuvant Matrix-M de Novavax dans le cadre de cet accord non exclusif.

Novavax recevra un paiement initial de 30 millions de dollars au premier trimestre 2026. Elle pourra recevoir jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires si certaines étapes sont franchies dans le cadre de l'accord, et recevra des redevances échelonnées avec des pourcentages à un chiffre dans le haut de la fourchette sur les ventes nettes trimestrielles.

Pfizer contrôlera toutes les questions relatives au développement, à la fabrication et à la commercialisation de ses produits contenant l'adjuvant, à l'exception de la livraison et de la fourniture de Matrix-M, a déclaré la société.

Le directeur général de Novavax, John Jacobs, a déclaré dans une interview que la société basée dans le Maryland recevait "beaucoup plus" d'intérêt pour le Matrix-M de la part de partenaires potentiels qu'elle n'en avait jamais reçu au cours de ses trois années à la tête de l'entreprise.

Les adjuvants de vaccins, qui améliorent la réponse de l'organisme à une inoculation, ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des alliés du ministre américain de la santé et militant anti-vaccins de longue date, Robert F. Kennedy Jr, parce que nombre d'entre eux contiennent de l'aluminium. La technologie des adjuvants de Novavax n'en contient pas.

"Il s'agit évidemment d'un sujet de débat important", a déclaré Elaine O'Hara, directrice de la stratégie de Novavax. "Notre position est que nous disposons d'un adjuvant qui ne contient pas d'aluminium et qui constitue une alternative très, très solide pour les entreprises

Novavax a été confronté à la pression des investisseurs en raison de la faiblesse des ventes de son vaccin COVID-19, Nuvaxovid, alors que les prescriptions ont diminué à la suite de nouvelles recommandations américaines plus restrictives pour les vaccins.

En 2024, Novavax a signé un accord de licence d'une valeur d'au moins 1,2 milliard de dollars avec Sanofi SASY.PA qui a donné au fabricant français de médicaments l'accès à son vaccin COVID-19.

Les analystes de H.C. Wainwright ont déclaré que la valeur de l'accord avec Pfizer est généralement conforme à celle de l'accord avec Sanofi et pourrait "contribuer à assurer l'avenir à long terme de Novavax" et conduire à "d'autres licences cette année"."

En novembre, le fonds spéculatif Shah Capital, deuxième actionnaire le plus important de Novavax, a demandé au conseil d'administration de poursuivre les changements stratégiques , y compris une vente potentielle, et a averti qu'il pourrait lancer une course aux procurations si aucun progrès n'était réalisé au cours des quatre prochains mois.

Valeurs associées

NOVAVAX
8,5350 USD NASDAQ +6,55%
PFIZER
25,600 USD NYSE -0,27%
SANOFI
78,030 EUR Euronext Paris -1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Kering annonce le départ du directeur général de Bottega Veneta
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.01.2026 19:41 

    Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi que le directeur général de Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone, quittera le groupe le 31 mars "pour de nouveaux projets professionnels", sans donner le nom d'un successeur. "Le processus de sélection du prochain directeur ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors du Forum économique mondial de Davos, le 20 janvier 2026 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Groenland: Trump impose le sujet à Davos, l'UE et Macron haussent le ton
    information fournie par AFP 20.01.2026 19:36 

    La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président français, Emmanuel Macron, ont haussé le ton mardi à Davos face aux menaces répétées sur le Groenland de Donald Trump, qui a annoncé une réunion "des différentes parties" dans la station ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Alstom: les ventes grimpent de 2,6% et les prises de commande doublent au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.01.2026 19:32 

    Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% au troisième trimestre de l'exercice décalé 2025-26, à 4,8 milliards d'euros, et des prises de commandes qui ont plus que doublé sur la période à 9,6 milliards d'euros, illustrant ... Lire la suite

  • Haïti: la police intensifie ses opérations contre les gangs armés
    Haïti: la police intensifie ses opérations contre les gangs armés
    information fournie par AFP Video 20.01.2026 19:29 

    Des opérations de la police haïtiennes sont menées quotidiennement dans le centre-ville de Port-au-Prince, en grande partie contrôlée par ces bandes criminelles, avec l'appui de la force de répression des gangs qui remplace la mission multinationale de l'ONU, et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank