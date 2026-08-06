Novavax revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les contrats de licence compensant la faiblesse de la demande de vaccins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction aux paragraphes 4 et 9, et d'informations contextuelles au paragraphe 10) par Kamal Choudhury et Mariam Sunny

Novavax NVAX.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur les paiements liés aux accords de licence et d'approvisionnement du fabricant de vaccins.

La société, basée dans le Maryland, se concentre sur l'octroi de licences pour sa plateforme de vaccins à base de protéines et son adjuvant Matrix-M, tout en réduisant ses coûts et en s'éloignant de la vente directe de vaccins afin de retrouver croissance et rentabilité.

Elle compte principalement sur son accord de licence conclu avec Sanofi SASY.PA pour atteindre la rentabilité d’ici 2028. Cet accord a conféré à Sanofi les droits de commercialisation du vaccin anti-COVID-19 de Novavax et d’utilisation de son adjuvant Matrix-M — un composé qui renforce la réponse immunitaire de l’organisme aux vaccins.

Malgré un récent remaniement de la direction chez Sanofi, le laboratoire pharmaceutique français “s'investit davantage, et non l'inverse” dans ce partenariat, avec “un engagement accru en coulisses”, a déclaré John Jacobs, directeur général de Novavax, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Novavax prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires ajusté compris entre 235 et 275 millions de dollars, contre une fourchette de 230 à 270 millions de dollars annoncée précédemment, hors redevances et ventes issues de l’accord avec Sanofi.

La société a également indiqué que Sanofi était en pourparlers avancés avec les autorités réglementaires concernant le calendrier d’un essai clinique de phase avancée pour son vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe.

Plus tôt cette année , la Commission européenne a approuvé le vaccin combiné COVID-grippe de Moderna, MRNA.O , à base d’ARN messager, chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Moderna a obtenu mercredi l’autorisation américaine pour son vaccin antigrippal à ARN messager, le premier du genre pour cette indication.

“Je pense que c’est une bonne chose pour tous les fabricants de vaccins. Pour nous, cela s’interprète comme… une dynamique positive dans l’environnement réglementaire américain, en particulier pour les vaccins respiratoires saisonniers et leurs cibles”, a déclaré John Jacobs à Reuters lors d’une interview.

Les fabricants de vaccins américains ont dû faire face à une incertitude réglementaire suite au renforcement des contrôles de la FDA, qui a déstabilisé le secteur et a finalement conduit à une série de changements à la tête des entreprises .

Le chiffre d’affaires de Novavax au deuxième trimestre a chuté de 76 % en glissement annuel pour s’établir à 57 millions de dollars, mais a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 52,51 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.