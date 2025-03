Novavax: retraite du président du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 14:53









(CercleFinance.com) - Novavax fait part du départ à la retraite de James Young, le président de son conseil d'administration, effectif depuis le 10 mars. Margaret McGlynn a été nommée pour lui succéder.



Par ailleurs, le laboratoire indique que John Shiver, a rejoint son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant.



Le Dr Young siégeait au conseil d'administration de Novavax depuis 2010 et en avait pris la présidence depuis 2011.







