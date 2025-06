Novavax: résultats positifs pour le vaccin Covid/grippe information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Novavax annonce que les premiers résultats de son essai de phase 3 sur le vaccin combiné COVID-19 et grippe saisonnière (CIC), ainsi que sur son vaccin grippal trivalent autonome (tNIV), montrent des réponses immunitaires comparables à celles des vaccins de référence Nuvaxovid et Fluzone HD. L’étude, menée auprès d’environ 2 000 adultes de 65 ans et plus, visait à recueillir des données descriptives sur trois souches de grippe (H1N1, H3N2, B) et sur le SARS-CoV-2. Les deux candidats vaccins ont induit des réponses immunitaires robustes (hausse de 2,4 à 5,7 fois par rapport au niveau initial) et ont été bien tolérés, avec plus de 98 % des effets indésirables sollicités jugés légers ou modérés. Ces résultats, qui complètent les données de phase 2, serviront à préparer un futur programme de phase 3 en vue de l’enregistrement.

Valeurs associées NOVAVAX 7,0900 USD NASDAQ -1,53%