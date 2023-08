Novavax: renoue avec les bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 16:45

(CercleFinance.com) - Novavax publie un chiffre d'affaires total de 424 M$ au titre du 2e trimestre, en hausse de près de 130% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le laboratoire enregistre un bénéfice net de 58 M$ sur la période, loin de la perte de 510 M$ enregistrée douze mois plus tôt.



Le BPA dilué ressort à 0,58$ contre -6,53$ au 2e trimestre 2022.



Novavax anticipe une chiffre d'affaires 2023 compris entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars, contre entre 1,4 et 1,5 milliard de dollars dans la précédente estimation.



Le laboratoire précise avoir lancé sa demande de mise sur le marché du son vaccin Covid mis à jour aux Etats-Unis, dans l'UE et au Canada.



'Nous continuons à travailler pour tirer une valeur supplémentaire de notre pipeline et de notre technologie et ferons progresser notre candidat vaccin combiné COVID-grippe vers la prochaine étape et vers le développement à un stade avancé', a ajouté John C. Jacobs, le directeur.