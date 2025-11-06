 Aller au contenu principal
Novavax relève ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O augmentent de 1,4 % à 7,79 $ dans les premiers échanges

** La société s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires ajusté pour 2025 soit compris entre 1,04 et 1,06 milliard de dollars, contre une fourchette de 1 à 1,05 milliard de dollars précédemment

** La perte nette pour le trimestre clos le 30 septembre s'est creusée à 202 millions de dollars, contre 121 millions de dollars un an plus tôt

** Le revenu trimestriel de 70 milliards de dollars de la société dépasse les attentes moyennes des analystes de 42,13 millions de dollars - données LSEG

** En incluant le mouvement de la session, le titre a baissé de ~4% depuis le début de l'année

NOVAVAX
7,6100 USD NASDAQ -1,04%
