Novavax reçoit une lourde charge de l'un de ses actionnaires

(AOF) - Novavax a reçu une lettre de Shah Capital, qui détient une participation d’environ 8,3% dans la société pharmaceutique, dans laquelle il lui demande de procéder à plusieurs changements stratégiques. Shah Capital indique être de plus en plus consterné par le gaspillage persistant de certaines des technologies de vaccins et d’adjuvants les plus performantes et les plus sûres. Ils s’étonnent notamment de l’échec du programme Nuvaxovid, un vaccin contre la Covid, dont seulement 120 000 doses ont été administrées, contre 14,5 millions de doses pour les deux concurrents.

Autre grief : la structure de coûts élevée, bien que des réductions ont été réalisées. Shah Capital évoque également des données trompeuses présentées lors des résultats du troisième trimestre à propos de l'impact dilutif des émissions d'actions.

