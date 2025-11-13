 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 263,35
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novavax reçoit une lourde charge de l'un de ses actionnaires
information fournie par AOF 13/11/2025 à 14:30

(AOF) - Novavax a reçu une lettre de Shah Capital, qui détient une participation d’environ 8,3% dans la société pharmaceutique, dans laquelle il lui demande de procéder à plusieurs changements stratégiques. Shah Capital indique être de plus en plus consterné par le gaspillage persistant de certaines des technologies de vaccins et d’adjuvants les plus performantes et les plus sûres. Ils s’étonnent notamment de l’échec du programme Nuvaxovid, un vaccin contre la Covid, dont seulement 120 000 doses ont été administrées, contre 14,5 millions de doses pour les deux concurrents.

Autre grief : la structure de coûts élevée, bien que des réductions ont été réalisées. Shah Capital évoque également des données trompeuses présentées lors des résultats du troisième trimestre à propos de l'impact dilutif des émissions d'actions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOVAVAX
7,3050 USD NASDAQ +1,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank