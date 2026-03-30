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Novavax progresse après avoir nommé un spécialiste de la médecine interne à la tête de la R&D
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O augmentent de 1,5 % à 8,58 $ avant bourse

** La société nomme Robert Walker vice-président exécutif et directeur de la recherche et du développement, avec effet immédiat

** Walker, qui était auparavant directeur médical de la société, remplace Ruxandra Draghia-Akli, qui a quitté la société

** Selon la société, M. Walker supervisera la recherche préclinique et clinique, alors que Novavax s'efforce de faire progresser son portefeuille de vaccins

** Walker a plus de 30 ans d'expérience dans le développement de médicaments et de vaccins, notamment au sein du Département américain de la santé et des services sociaux

** Les actions ont chuté de ~16% en 2025

Valeurs associées

NOVAVAX
8,4500 USD NASDAQ -5,59%
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