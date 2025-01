Novavax: présente sa stratégie de croissance 2025 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Novavax entame 2025 avec une stratégie de croissance ambitieuse visant à maximiser l'impact de sa technologie de pointe.



L'entreprise se concentre sur des partenariats stratégiques pour ses programmes de R&D ainsi que pour son adjuvant Matrix-M, dans le but d'innover en matière de vaccins pour la santé mondiale.



Le groupe met aussi en avant sa plateforme technologique unique, combinant nanoparticules de protéines recombinantes et l'adjuvant Matrix-M, pour stimuler des réponses immunitaires puissantes et durables.



Novavax continue de diversifier son pipeline, avec des programmes dans des domaines à forte valeur ajoutée et des besoins médicaux non satisfaits, comme les virus respiratoires, la grippe, le virus respiratoire syncytial (RSV), et des infections comme le zona et la colite à Clostridium difficile.



En parallèle, la société dit explorer de nouvelles opportunités dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie.









