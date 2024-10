Novavax: le vaccin anti-Covid)-19 mis à jour approuvé dans l'Union européenne

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Novavax est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui que la Commission européenne lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin Nuvaxovid Covid-19 (recombinant, avec adjuvant) mis à jour pour 2024-2025 pour la prévention de la COVID-19 dans l'Union européenne. Cette décision fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin de Novavax est également autorisé aux États-Unis et est conforme aux directives de la Food and Drug Administration.

