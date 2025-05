Novavax: la FDA approuve le vaccin Covid pour les +65 ans information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Novavax annonce que la FDA a approuvé la demande de licence pour Nuvaxovid, son vaccin contre la Covid chez les adultes de 65 ans et plus ainsi que chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de formes graves de la COVID-19 (par exemple : asthme, cancer, diabète, obésité, tabagisme).



L'obtention de cette autorisation réglementaire a déclenché le versement d'un paiement d'étape de 175 millions de dollars par Sanofi, son partenaire commercial.



Le vaccin, déjà autorisé en urgence depuis 2022 aux États-Unis, a démontré son efficacité et sa sécurité lors d'un essai de phase 3.



La FDA exige toutefois un nouvel essai de phase 4 chez les 50-64 ans sans comorbidités.



Novavax prévoit une mise à disposition commerciale pour la campagne 2025-2026, en fonction des recommandations de souche attendues le 22 mai.





Valeurs associées NOVAVAX 7,7707 USD NASDAQ +15,46%