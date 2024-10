Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: feu vert de l'UE pour le vaccin Nuvaxovid information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Novavax annonce que la Commission européenne a accordé l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin actualisé Nuvaxovid 2024-2025 contre la COVID-19 pour les personnes de 12 ans et plus dans l'Union européenne.



Cette décision fait suite à un avis favorable de l'Agence européenne des médicaments. Des données non cliniques ont montré que ce vaccin offre une protection contre plusieurs variants du virus, dont JN.1 et KP.3.



Le vaccin est également autorisé aux États-Unis, conformément aux recommandations des agences de santé. Les effets secondaires courants incluent des douleurs musculaires, des maux de tête et des nausées.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.