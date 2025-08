Novavax enregistre un résultat net positif grâce à une forte baisse des charges information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 14:50









(Zonebourse.com) - Novavax a enregistré un résultat net de 107 millions USD au deuxième trimestre 2025, en recul de 34% sur un an, alors que plusieurs analystes tablaient plutôt sur une perte trimestrielle. La baisse des bénéfices s'inscrit dans un contexte de contraction générale des revenus : en effet, le chiffre d'affaires total s'établit ainsi à 239 millions USD, contre 415 millions USD un an plus tôt, soit une baisse de 42%.



Les revenus de licences, redevances et autres accords s'établissent à 229 millions USD, en recul de 42%, malgré l'encaissement d'un paiement de 175 millions USD versé par Sanofi à la suite de l'approbation du vaccin Nuvaxovid par la FDA. Dans le détail, les revenus liés à Sanofi reculent de 49% à 199 millions USD. Les ventes de produits chutent de 52% à 11 millions USD.



Dans un contexte de transition commerciale vers Sanofi, Novavax a significativement réduit ses charges : les dépenses SG&A reculent de 57% et les dépenses R&D de 26%, contribuant à maintenir un résultat d'exploitation positif. Ainsi, les charges totales s'élèvent à 138 millions USD, en baisse de 46% par rapport à l'an dernier (254 millions USD au T2 2024).



Le BPA dilué s'établit à 0,62 USD, contre 0,99 USD un an plus tôt.



John C. Jacobs, CEO de Novavax, s'est félicité de 'progrès significatifs dans la stratégie de croissance', citant notamment la progression des essais pour les candidats combinés COVID-grippe et les perspectives de partenariats.



Pour l'ensemble de l'année 2025, la société confirme ses prévisions de revenus ajustés entre 1000 et 1050 millions USD, et relève légèrement sa fourchette de dépenses R&D et SG&A, désormais attendues entre 495 et 545 millions USD.



Le titre gagne plus de 5% en préouverture à NY.





