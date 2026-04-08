Novavax en hausse ; Shah Capital votera contre les administrateurs et la rémunération des dirigeants

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8 avril - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O augmentent de 6,1 % à 8,47 $ dans les échanges avant bourse

** L'investisseur activiste Shah Capital prévoit de voter contre la réélection des candidats au conseil d'administration et la rémunération des dirigeants lors de la prochaine assemblée annuelle de Novavax

** Dans une lettre envoyée mercredi, le fondateur de Shah Capital, Himanshu Shah, critique la direction pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures agressives de réduction des coûts

** L'investisseur demande à la société de réduire ses dépenses et de racheter de manière opportuniste 10 à 20 millions d'actions

** Shah Capital détient environ 9% de Novavax, ce qui en fait le deuxième actionnaire le plus important de la société

** Le fonds spéculatif a fait pression sur le conseil d'administration pour qu'il recherche des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle de la société de biotechnologie

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 18,8 % depuis le début de l'année