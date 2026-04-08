Novavax en hausse ; Shah Capital votera contre la rémunération du conseil d'administration et des dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
8 avril - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax
NVAX.O augmentent de 4,5 % à 8,33 $
** L'investisseur activiste Shah Capital prévoit de voter contre la réélection des candidats au conseil d'administration et la rémunération des dirigeants lors de la prochaine assemblée annuelle de Novavax
** Dans une lettre envoyée mercredi, le fondateur de Shah Capital, Himanshu Shah, critique la direction pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures agressives de réduction des coûts
** L'investisseur demande à la société de réduire ses dépenses et de racheter de manière opportuniste 10 à 20 millions d'actions
** Shah Capital détient environ 9% de Novavax, ce qui en fait le deuxième actionnaire le plus important de la société
** Le fonds spéculatif a fait pression sur le conseil d'administration pour qu'il recherche des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle de la société de biotechnologie
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 23,8 % depuis le début de l'année
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