Novavax en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

26 février - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O augmentent de 4,4 % à 9,9 $ avant la mise sur le marché

** La société augmente ses prévisions de revenus pour 2026; elle s'attend désormais à des revenus ajustés de 230 millions à 270 millions de dollars, contre 185 millions à 205 millions de dollars précédemment

** Les prévisions excluent les ventes et les redevances du partenariat avec Sanofi SASY.PA .

** NVAX déclare un bénéfice de 18 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre une perte de 81 millions de dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 147 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 78,84 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 41 % depuis le début de l'année