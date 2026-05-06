Novavax en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

6 mai - ** L'action du fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O progresse de 12,6 % à 9,12 $

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage depuis plus de deux mois, si les gains se maintiennent

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 139,5 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes d' , qui s'élevaient à 78,3 millions de dollars, grâce à la vigueur des contrats de vaccins

** NVAX indique qu'elle poursuit ses efforts de réduction des coûts, avec pour objectif des dépenses combinées de recherche et d'administration d'environ 325 millions de dollars en 2026 et 225 millions de dollars en 2027

** La société indique qu'elle vise à réduire encore ces dépenses pour les ramener entre 150 et 200 millions de dollars en 2028, ce qui représente une baisse de plus de 50 % par rapport aux niveaux de 2025

** Elle maintient ses prévisions de chiffre d'affaires ajusté pour 2026 entre 230 et 270 millions de dollars, hors ventes de fournitures, redevances et paiements d'étapes liés à son accord avec Sanofi SASY.PA

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de33,1 % depuis le début de l'année