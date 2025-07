Novavax: données prometteuses sur le vaccin H5N1 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 17:11









(Zonebourse.com) - Novavax annonce des résultats précliniques positifs pour son candidat vaccin contre la grippe aviaire pandémique H5N1, utilisant sa technologie de nanoparticules recombinantes et l'adjuvant Matrix-M.



L'étude, publiée dans Nature Communications, montre qu'une seule dose, administrée par voie intranasale ou intramusculaire, induit une réponse immunitaire neutralisante dépassant le seuil protecteur généralement reconnu.



Deux doses renforcent encore cette immunité. Le vaccin a également montré une réponse étendue contre des variants dérivés du virus H5N1 circulant.



Novavax entend rechercher des financements et partenariats pour soutenir le développement de ce programme stratégique.





Valeurs associées NOVAVAX 7,8210 USD NASDAQ -0,24%