Novavax dépasse les prévisions de chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à la vigueur de ses contrats de vaccins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte) par Michael Erman et Siddhi Mahatole

Novavax NVAX.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, les paiements d'étape liés aux contrats de fourniture de vaccins et de licence ayant contribué à compenser la pression exercée par la baisse de la demande, ce qui a fait grimper son action de près de 7 % en pré-ouverture.

La société s'appuie sur des accords de licence et des partenariats liés à sa technologie de vaccin pour stimuler la croissance de son chiffre d'affaires, alors que les recommandations plus restrictives des États-Unis en matière de vaccination pèsent sur la demande pour son vaccin contre la COVID-19.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 139,5 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 78,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a encaissé 30 millions de dollars d'avance lorsqu'elle a concédé une licence à Pfizer PFE.N pour son adjuvant Matrix-M, qui renforce la réponse immunitaire de l'organisme aux vaccins, plus tôt cette année.

Elle est également éligible à recevoir jusqu'à 500 millions de dollars de paiements d'étapes ainsi que des redevances sur les ventes futures.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, "l'intérêt pour notre technologie a connu une croissance exponentielle", a déclaré John Jacobs, directeur général de Novavax, lors d'un entretien avec Reuters.

La stratégie de Novavax consistant à concéder des licences sur ses actifs et à nouer des partenariats dès les premières phases de développement lui a permis de se "protéger en partie" contre les incertitudes politiques, car elle évite de mener seule les essais cliniques de phase avancée et la commercialisation de ses produits, a expliqué M. Jacobs.

La société a indiqué avoir élargi cette année ses partenariats liés à son adjuvant Matrix-M avec de grands laboratoires pharmaceutiques et des entreprises de biotechnologie afin d’explorer son utilisation dans le domaine des maladies infectieuses et de l’oncologie, notamment pour le cancer colorectal et le cancer du pancréas.

Novavax a maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires ajusté pour 2026, comprises entre 230 et 270 millions de dollars. Ce chiffre exclut les ventes de fournitures, les redevances et les paiements d’étapes liés à son accord avec Sanofi SASY.PA .

La société a également déclaré qu'elle poursuivait ses efforts de réduction des coûts, avec pour objectif des dépenses combinées de recherche et d'administration d'environ 325 millions de dollars en 2026 et 225 millions de dollars en 2027.

L'investisseur activiste Shah Capital, deuxième actionnaire de Novavax, a fait pression sur l' du conseil d'administration de la société de biotechnologie pour qu'elle mette en œuvre des changements stratégiques, y compris une éventuelle vente.