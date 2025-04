Novavax: attend le retour de la FDA pour son vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Novavax annonce avoir répondu à la communication formelle reçue de la Food and Drug Administration (FDA) concernant sa demande de licence biologique (BLA) portant sur son vaccin Covid. La FDA interrogeait le labratoire quant à son engagement post-commercialisation (PMC) pour un essai clinique.



Novavax a jugé bon de préciser que les PMC ne sont pas quelque chose d'inhabituel et que de nombreux médicaments et/ou produits biologiques approuvés en ayant au moins un.



Novavax estime que sa demande pourra être approuvée une fois que les détails du PMC seront validés par la FDA.





