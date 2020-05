NOVASEP et LYSOGENE annoncent leur nouvelle collaboration pour le développement et la production du produit de thérapie génique dans le traitement de la gangliosidose à GM1

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



Ce contrat couvre la fabrication du virus adéno-associé (AAV)



Novasep, fournisseur de premier plan de services et de technologies pour l'industrie des sciences de la vie, et Lysogene (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat pour le développement et la fabrication de LYS-GM101, un candidat médicament de thérapie génique utilisant le AAVrh 10 destiné au traitement de la gangliosidose à GM1, une maladie neurodégénérative de surcharge lysosomale rare.