Novartis signe un accord pour acquérir Tourmaline Bio
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 07:25

(Zonebourse.com) - Novartis fait part d'un accord en vue d'acquérir Tourmaline Bio, société biopharmaceutique américaine qui développe pacibekitug, un anticorps monoclonal anti-IL-6, comme option de traitement des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.

'Pacibekitug complète la stratégie cardiovasculaire de Novartis en ciblant une cytokine clé en amont qui favorise l'inflammation systémique, répondant ainsi à un besoin critique non satisfait', souligne-t-il, précisant que ses essais de phase 2 sont déjà bien avancés.

Selon les termes convenus, Novartis lancera une offre publique d'achat sur toutes les actions ordinaires de Tourmaline. Les actionnaires de Tourmaline recevraient 48 dollars par action à la clôture, valorisant ainsi la société à environ 1,4 MdUSD.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'apport de la majorité des actions ordinaires de Tourmaline à l'OPA et l'obtention des approbations réglementaires.

