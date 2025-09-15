Novartis signe un accord de licence de 5,7 milliards de dollars avec Monte Rosa Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S et le développeur de médicaments Monte Rosa Therapeutics GLUE.O ont signé lundi un accord de licence d'une valeur maximale de 5,7 milliards de dollars pour développer des médicaments contre les maladies à médiation immunitaire.

Selon cet accord, Monte Rosa Therapeutics recevra un paiement initial de 120 millions de dollars et pourrait gagner jusqu'à 5,7 milliards de dollars au total, y compris des paiements d'étape et des redevances sur les ventes futures de médicaments.

Il s'agit du deuxième accord majeur conclu par Novartis ce mois-ci, après un accord d'une valeur maximale de 5,2 milliards de dollars avec la société chinoise Argo Biopharmaceutical pour des médicaments expérimentaux destinés au traitement du cœur.

Les actions de Monte Rosa ont bondi de 50 % dans les échanges avant bourse après l'annonce.