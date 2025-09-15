Novartis signe un accord de collaboration auprès de Monte Rosa Therapeutics

(AOF) - Monte Rosa Therapeutics, une société de biotechnologie en phase clinique, a dévoilé un accord de collaboration avec Novartis qui va ainsi obtenir une licence exclusive pour une cible découverte non divulguée et bénéficiera d’options pour l’octroi de licences sur deux programmes issus du portefeuille de son partenaire. L’accord prévoit que les scientifiques de l'Américain utiliseront leur moteur de recherche basé sur l’Intelligence artificielle et le Machine learning pour la découverte et le développement d’agents de dégradation qui seront ensuite développés et commercialisés par Novartis.

Pour cet accord, le géant suisse Novartis va s'acquitter d'un paiement initial de 120 millions de dollars. Son partenaire pourrait recevoir également des paiements pour le maintien des options. Au total, Monte Rosa Therapeutics pourrait toucher jusqu'à un total de 5,7 milliards dollars en incluant : le paiement initial, le maintien des options, les paiements d'étapes précliniques, l'exercice d'options, les paiements d'étape de développement réglementaire et de vente pour l'ensemble des programmes, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales comprises entre 5 et 10 %.

