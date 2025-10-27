Novartis s'offre Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars

(AOF) - Novartis (-1,33%, à 102,72 francs suisses) a conclu un accord en vue d’acquérir Avidity Biosciences, une société spécialisée dans une nouvelle classe de thérapies permettant l’administration d’ARN aux muscles. Pour s’offrir cette entreprise biopharmaceutique, qui va d’abord procéder à la scission de ses programmes en cardiologie, le laboratoire suisse a proposé 72 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture du 24 octobre.
Ce montant valorise Avidity à 12 milliards de dollars, sur une base entièrement diluée, soit une valeur d'entreprise d'environ 11 milliards de dollars.
Pour Oddo BHF, cette opération de croissance externe " s'inscrit dans une logique de croissance ciblée et renforce la visibilité topline à moyen terme de Novartis ". Pour Jefferies, ce rachat doit permettre de compenser la perte de brevets prévue en 2028 en ajoutant trois programmes d'ARN en phase avancée pour des maladies neuromusculaires génétiques.
Avec cette acquisition et les programmes en cours de développement d'Avidity Biosciences, Novartis a relevé l'un de ses objectifs financiers. Le laboratoire suisse estime que la croissance annuelle moyenne des ventes sur la période 2024-2029 devrait être de +6%, contre +5% auparavant. Une donnée supérieure aux prévisions du marché estime Jefferies.
Les analystes de la banque d'investissement américaine ont confirmé leur recommandation à Conserver sur le titre Novartis, en visant 110 francs suisses. Chez Oddo BHF, l'avis est à Neutre avec un objectif de cours également situé à 110 francs suisses.
