Novartis: résultats positifs pour deux anticancéreux information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 09:21









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi que sa thérapie ciblée par radioligands Pluvicto avait démontré un bénéfice 'statistiquement significatif et cliniquement pertinent' en matière de survie sans progression radiographique de la maladie chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC) exprimant l'antigène PSMA.



A l'issue d'une analyse intermédiaire d'un essai de phase III, l'association de Pluvicto à une hormonothérapie a montré une amélioration notable par rapport à l'hormonothérapie seule, indique le groupe pharmaceutique.



Une tendance positive au niveau de la survie globale des patients a également été observée, précise le laboratoire suisse.



Pour mémoire, Pluvicto est déjà autorisé pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).



Dans un communiqué, Novartis indique qu'il prévoit de présenter ces données lors d'un prochain congrès médical et de soumettre une demande d'autorisation réglementaire aux États-Unis au second semestre.



Par ailleurs, une analyse de sous-groupe d'une étude de phase III a révélé que Kisqali, un autre traitement de Novartis aidant à ralentir la progression du cancer en inhibant deux protéines, avait permis de réduire de 33% le risque relatif de récidive de la maladie chez les patientes préménopausées atteintes d'un cancer du sein précoce.



L'évaluation a été réalisée un an après la fin du traitement.





Valeurs associées NOVARTIS 95,090 CHF Swiss EBS Stocks +1,13%