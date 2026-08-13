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Novartis remporte son procès devant un tribunal britannique visant à invalider le brevet d'Entresto, un médicament à succès
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 15:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a remporté jeudi une victoire contre une tentative visant à invalider son brevet sur l’Entresto, un médicament cardiovasculaire à succès. La Haute Cour de Londres a en effet rejeté la requête d’Accord Healthcare, filiale d’Intas Pharmaceuticals, qui prévoyait de commercialiser un générique concurrent.

Cette décision est un coup de pouce pour Novartis, qui traverse actuellement une période chargée en termes d’expirations de brevets, notamment celui d’Entresto, qui représente environ 10 % du chiffre d’affaires de Novartis .

Le brevet européen de Novartis pour l’Entresto, qui traite l’insuffisance cardiaque et peut également traiter l’hypertension, a expiré en 2023, bien que la société dispose encore d’un « certificat complémentaire de protection » dont l’expiration n’est prévue qu’en 2028.

Accord a saisi la Haute Cour pour obtenir une décision déclarant que le brevet de Novartis avait toujours été invalide, tandis que Novartis a formé une demande reconventionnelle concernant la menace de contrefaçon de son brevet, Accord ayant l’intention de lancer un produit concurrent dans le courant de cette année.

Le juge Richard Meade a déclaré que “toutes les contestations du brevet échouent”. Il a statué que le brevet de Novartis était valide tant qu’il était en vigueur, que son certificat complémentaire de protection était également valide et que le produit envisagé par Accord constituerait une contrefaçon.

Novartis et Accord n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Meade a également précisé que le brevet de Novartis avait été jugé valide dans le cadre d’une procédure distincte aux Pays-Bas. L’année dernière, la société avait échoué dans sa tentative d’ , aux États-Unis, visant à bloquer la commercialisation d’une version générique de l’Entresto.

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