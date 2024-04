Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: relèvement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - Novartis indique relever ses objectifs annuels pour viser un chiffre d'affaires net en croissance 'entre à un chiffre élevé et deux chiffres bas', ainsi qu'un résultat opérationnel core en croissance 'à deux chiffres entre le bas et le milieu de la fourchette'.



Le géant suisse de la santé dévoile au titre de son premier trimestre 2024 un BPA core de 1,80 dollar et un résultat opérationnel core de 4,54 milliards de dollars, en croissances à taux de changes constants (tcc) respectives de 23% et 22%.



Sa marge opérationnelle core s'est hissée à 38,4% pour un chiffre d'affaires net de plus de 11,8 milliards, en croissance (toujours à tcc) de 11% tirée par Entresto (+36%), Cosentyx (+25%), Kesimpta (+66%), Kisqali (+54%), Pluvicto (+47%) et Leqvio (+139%).



Par ailleurs, son conseil d'administration proposera à l'AG 2025 d'élire Giovanni Caforio, l'ex CEO et président exécutif de Bristol-Myers Squibb, pour succéder à Joerg Reinhardt à la présidence du conseil.





