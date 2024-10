Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Novartis indique relever ses objectifs annuels 2024, s'attendant désormais à des croissances 'basse à deux chiffres' pour son chiffre d'affaires, et 'dans le haut des 10-20%' pour son bénéfice d'exploitation 'core'.



Sur son troisième trimestre, le groupe de santé suisse a engrangé un BPA core de 2,06 dollars et un bénéfice d'exploitation core de 5,14 milliards, en croissances de 20% à taux de changes constants, soit une marge opérationnelle core améliorée de 3,4 points à 40,1%.



A plus de 12,8 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 10% en monnaies locales, une croissance stimulée par la poursuite des performances d'Entresto (+26%), Cosentyx (+28%), Kisqali (+43%), Kesimpta (+28%), Pluvicto (+50%) et Leqvio (+119%).



'Nous avons réalisé d'importantes extensions d'indications pour Kisqali dans le cancer du sein précoce et Fabhalta dans la néphropathie à IgA, et avons finalisé notre dépôt PSMAfore pour Pluvicto aux États-Unis', met aussi en avant son CEO Vas Narasimhan.





