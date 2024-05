Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: rachat de l'américain Mariana Oncology information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le laboratoire suisse Novartis a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition du groupe américain Mariana Oncology, pour un coût qui pourrait avoisiner 1,1 milliard de dollars au final.



Novartis, qui cherche à se renforcer dans les traitements innovants contre le cancer, va d'abord débourser un montant initial d'un milliard de dollars, auquel pourrait s'ajouter des versements complémentaires de 750 millions de dollars, précise le laboratoire bâlois dans un communiqué.



Mariana Oncology, une société biotechnologique basée à Watertown (Massachusetts), s'est spécialisée dans les thérapies par radioligands (RLT) pour guérir des cancers pour lesquels il n'existe pas encore de traitement efficace.



Le principal candidat-médicament de l'entreprise, MC-339, est actuellement développé dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules.



Novartis rappelle qu'il dispose lui-même d'un portefeuille de deux traitements ciblé par radioligand, dans le cancer de la prostate et les tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales.



Les traitements par radioligand sont des thérapies de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive).



Le marché accueillait la nouvelles sans euphorie, puisque l'action Novartis était parfaitement stable ce jeudi à la Bourse de Zurich.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.35%