 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novartis prévoit d'éliminer les droits de douane américains d'ici à la mi-2026, déclare son directeur général à CNBC
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Novartis

NOVN.S , Vas Narasimhan, a déclaré mardi à CNBC qu'il s'attendait à ce que l'accord conclu par le fabricant de médicaments avec le gouvernement américain et l'expansion de sa production dans le pays le protègent contre d'éventuels droits de douane.

"Nous pensons être en mesure, d'ici le milieu de l'année, de ne pas être réellement exposés aux droits de douane, car nous sommes en mesure de produire aux États-Unis pour les États-Unis", a déclaré M. Narasimhan.

Il a indiqué que l'entreprise avait annoncé l'année dernière 23 milliards de dollars d'investissements dans la fabrication et qu'elle poursuivait ces projets afin de réduire davantage l'exposition aux droits de douane.

Le fabricant suisse de médicaments a également conclu un accord avec le gouvernement américain qui pourrait l'exempter de droits de douane, a déclaré M. Narasimhan, ajoutant que l'entreprise est également "parée pour l'avenir" si ses produits sont soumis à des droits de douane.

Valeurs associées

NOVARTIS
114,160 CHF Swiss EBS Stocks -1,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du RN, le 16 janvier 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )
    Marine Le Pen à la barre au procès en appel des assistants parlementaires du FN
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:20 

    Une prestation capitale pour son destin politique: Marine Le Pen est appelée mardi à la barre au procès en appel à Paris des assistants parlementaires du Front national, où elle joue sa candidature à la présidentielle de 2027. Sous les grandioses boiseries de la ... Lire la suite

  • Une pancarte sur laquelle on peut lire "Europe, veux-tu encore de ton agriculture ?" est installée sur un tracteur à Strasbourg, dans l'est de la France, le 7 janvier 2026 ( AFP / Frederick FLORIN )
    Mercosur: des milliers d'agriculteurs protestent devant le Parlement européen
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:15 

    Tracteurs et drapeaux au vent, des milliers d'agriculteurs européens sont arrivés mardi en fin de matinée devant le Parlement européen à Strasbourg, afin de protester contre l'accord avec le Mercosur, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. Français ... Lire la suite

  • Des tentes de secours installées à Kiev pour les habitants privés de chauffage et d'électricité, le 19 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )
    Une nouvelle attaque russe prive de chauffage près de la moitié de Kiev
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:09 

    Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite

  • Des aurores boréales au-dessus de Portsall lors d'une tempête solaire, le 19 janvier 2026 dans l'ouest de la France ( AFP / Oscar Chuberre )
    Une tempête solaire majeure touche la Terre
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:07 

    Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank