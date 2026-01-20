Novartis prévoit d'éliminer les droits de douane américains d'ici à la mi-2026, déclare son directeur général à CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Novartis

NOVN.S , Vas Narasimhan, a déclaré mardi à CNBC qu'il s'attendait à ce que l'accord conclu par le fabricant de médicaments avec le gouvernement américain et l'expansion de sa production dans le pays le protègent contre d'éventuels droits de douane.

"Nous pensons être en mesure, d'ici le milieu de l'année, de ne pas être réellement exposés aux droits de douane, car nous sommes en mesure de produire aux États-Unis pour les États-Unis", a déclaré M. Narasimhan.

Il a indiqué que l'entreprise avait annoncé l'année dernière 23 milliards de dollars d'investissements dans la fabrication et qu'elle poursuivait ces projets afin de réduire davantage l'exposition aux droits de douane.

Le fabricant suisse de médicaments a également conclu un accord avec le gouvernement américain qui pourrait l'exempter de droits de douane, a déclaré M. Narasimhan, ajoutant que l'entreprise est également "parée pour l'avenir" si ses produits sont soumis à des droits de douane.