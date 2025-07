Novartis: prévision de bénéfice opérationnel relevée pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 09:42









(Zonebourse.com) - Novartis a dévoilé jeudi des résultats de deuxième trimestre légèrement supérieurs aux attentes, mais a surtout retenu l'attention des marchés en revoyant à la hausse sa prévision de résultat opérationnel pour l'année en cours.



Grâce à la vigueur des ventes de ses nouveaux médicaments, le groupe pharmaceutique suisse dit désormais tabler sur une hausse de son résultat opérationnel 'core' à un taux situé entre 13% et 14% ('low teens') en 2025, contre un taux de 10% à 12% ('low double digit') précédemment.



En revanche, le laboratoire bâlois n'a pas touché à la prévision de croissance de son chiffre d'affaires, qui reste à un taux compris dans une fourchette entre 5% et 10%.



Sur son deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est accru de 11% à taux de changes constants pour s'établir à 14,05 milliards de dollars, là où les analystes anticipaient 14,02 milliards.



Vas Narasimhan, le directeur général, indique que cette 'solide performance' a été tirée par les derniers lancements commerciaux, à savoir Kisqali (cancer du sein), Pluvicto (cancer de la prostate) et Scemblix (leucémie).



Le groupe indique avoir dégagé un résultat net 'core' au deuxième trimestre au dessus de 3% des attentes du marché, en hausse de 21% à plus 5,9 milliards de dollars contre 4,9 milliards il y a un an.



Il a par ailleurs officialisé le lancement d'un programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre dix milliards de dollars, à finaliser d'ici à la fin 2027.



Ces annonces n'arrivaient cependant pas à pimenter un dossier toujours plombé par l'arrivé de versions génériques d'Entresto, son traitement de l'insuffisance cardiaque et principal contributeur des ventes à l'heure actuelle.



Vers 9h35, l'action Novartis faisait office de lanterne rouge du SMI, l'indice vedette de la Bourse de Zurich, avec un repli de quasiment 2%. Novartis s'échange selon un multiple de 13,1 fois les bénéfices attendus en 2026, ce qui représente une décote de 6% par rapport à sa médiane historique (10 ans) mais une prime de 6% par rapport à la médiane sectorielle.





Valeurs associées NOVARTIS 94,830 CHF Swiss EBS Stocks -0,30%