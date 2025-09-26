Novartis présentera ses dernières avancées dans le cancer au congrès de l'ESMO
Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse indique que ces résultats vont permettre de mettre en avant l'efficacité et la sécurité de son médicament de précision Pluvicto, en association avec un traitement standard, chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC) exprimant le PSMA.
Par ailleurs, une analyse de données à cinq ans de Kisqali, un produit qui aide à ralentir la progression du cancer en inhibant deux protéines, viendra fournir des informations supplémentaires sur sa capacité à réduire le risque de récidive chez une large population de patientes atteintes de cancer du sein précoce.
Dans l'ensemble, ces nouvelles données sur Pluvicto dans le cancer de la prostate et sur Kisqali dans le cancer du sein devraient renforcer le profil des deux médicaments, avec la perspective d'établir de nouveaux standards de soins dans des stades plus précoces de la maladie, assure le laboratoire bâlois.
A la Bourse de Zurich, l'action Novartis avançait de 0,3% vendredi matin, freinée comme le reste des valeurs européennes de la santé suite à l'annonce par Donald Trump de l'instauration d'un droit de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques importés à compter du 1er octobre 2025, à l'exception des importateurs développant des capacités de production sur le sol américain.
Afin de s'adapter à cette nouvelle donne, Novartis a récemment annoncé vouloir consacrer un investissement de 20 milliards de dollars au renforcement de son tissu industriel aux Etats-Unis.
