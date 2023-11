Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: présente les données de plus de 100 essais information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 08:14









(CercleFinance.com) - Novartis présente d'importantes mises à jour des données de Kisqali®, iptacopan et Scemblix® aux salons SABCS et ASH



Novartis présentera les données de plus de 100 essais portant sur ses portefeuilles de cancer du sein et d'hématologie lors du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023 et de la réunion et exposition annuelles de l'American Society of Hematology (ASH).



Les nouvelles données mettront en évidence les dernières avancées dans nos portefeuilles et pipelines en matière de cancer du sein et d'hématologie, tels que l'essai de phase III NATALEE et l'essai de phase III APPLY-PNH.



' Nous développons de nouveaux traitements contre une gamme de cancers et de troubles sanguins et évaluons le potentiel de nos médicaments prioritaires dans les premiers stades de la maladie ', a déclaré Jeff Legos, vice-président exécutif et responsable mondial du développement en oncologie chez Novartis.



' Parmi les nouveaux résultats que nous présenterons au SABCS et à l'ASH cette année figurent des données de suivi supplémentaires sur Kisqali de NATALEE, qui s'ajoutent à l'ensemble des preuves du ribociclib dans le cancer du sein précoce, ainsi que de nouvelles données sur 48 semaines de l'étude de phase III APPLY. -Essai PNH pour l'iptacopan.





