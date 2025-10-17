 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis présente désultats positifs à 5 ans pour Kisqali dans le cancer du sein précoce
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 14:25

Novartis annonce que l'étude de phase III NATALEE confirme, après 5 ans de suivi, un bénéfice durable de Kisqali (ribociclib) associé à une hormonothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce HR+/HER2-.

Les données montrent une réduction de 28,4% du risque de récidive par rapport à l'hormonothérapie seule, avec un taux de survie sans maladie invasive de 85,5% contre 81%. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé après deux ans de suivi post-traitement.

Une réduction de 29,1% du risque de métastases à distance et une tendance favorable en survie globale (HR=0,800) sont également rapportées.

Selon Dushen Chetty, responsable intérimaire du développement oncologie et hématologie, ces résultats confirment Kisqali comme le CDK4/6 présentant la base de preuves la plus complète pour améliorer les résultats des patientes.

Valeurs associées

NOVARTIS
104,220 CHF Swiss EBS Stocks -0,12%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank