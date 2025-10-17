Novartis présente désultats positifs à 5 ans pour Kisqali dans le cancer du sein précoce
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 14:25
Les données montrent une réduction de 28,4% du risque de récidive par rapport à l'hormonothérapie seule, avec un taux de survie sans maladie invasive de 85,5% contre 81%. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé après deux ans de suivi post-traitement.
Une réduction de 29,1% du risque de métastases à distance et une tendance favorable en survie globale (HR=0,800) sont également rapportées.
Selon Dushen Chetty, responsable intérimaire du développement oncologie et hématologie, ces résultats confirment Kisqali comme le CDK4/6 présentant la base de preuves la plus complète pour améliorer les résultats des patientes.
Valeurs associées
|104,220 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,12%
A lire aussi
-
Des millions de personnes doivent défiler samedi de New York à San Francisco contre la politique jugée autoritaire de Donald Trump, lors d'une journée de mobilisation d'ores et déjà diabolisée par la droite, qui fustige un mouvement "de haine contre l'Amérique". ... Lire la suite
-
Après deux journées d'une ferveur aussi intense que mortelle à Nairobi où cinq de ses partisans ont péri, la dépouille de Raila Odinga doit rejoindre samedi l'ouest du Kenya, d'où l'opposant historique était originaire et où il est vénéré, faisant craindre de nouveaux ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, avait proposé de faire des concessions majeures pour apaiser les tensions entre les deux pays, alors que les Etats-Unis poursuivent leurs frappes contre des narcotrafiquants ... Lire la suite
-
Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec Vladimir Poutine, a pressé vendredi Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du président ukrainien. "La rencontre avec le président ukrainien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer