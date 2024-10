Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: présente des résultats positifs du Fabhalta information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Novartis a présenté aujourd'hui les données sur 12 mois de l'étude de phase III APPEAR-C3G lors de la Kidney Week 2024 de l'American Society of Nephrology (ASN). Ces données montrent que les patients atteints de glomérulopathie C3 (C3G) traités par Fabhalta ® (iptacopan) par voie orale en plus des soins de soutien ont obtenu des résultats cliniquement significatifs et durables à un an.



Ces données confirment que le traitement par Fabhalta a entraîné une réduction cliniquement significative de la protéinurie, qui a été observée dès le 14e jour et s'est maintenue à 12 mois.



De même, au cours d'une période ouverte de l'étude, une réduction de la protéinurie a été observée chez les participants qui sont passés au Fabhalta.



L'étude APPEAR-C3G a évalué l'efficacité et l'innocuité du Fabhalta oral deux fois par jour chez des patients adultes atteints de C3G.



L'étude comprenait une période de traitement randomisée en double aveugle de 6 mois avec Fabhalta par rapport au placebo, suivie d'une période de traitement supplémentaire en ouvert de 6 mois pendant laquelle tous les participants ont reçu Fabhalta.



Les résultats précédemment présentés au congrès 2024 de l'Association rénale européenne (ERA) ont démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement significative de la protéinurie de 35,1 % par rapport au placebo en plus des soins de soutien à 6 mois.



' En tant que clinicienne traitant des jeunes atteints de C3G, je constate de visu les défis posés par les thérapies utilisées aujourd'hui pour traiter cette maladie, ce qui souligne le besoin vital d'un traitement dédié pour ces patients ', a déclaré Carla Nester, MD, MSA, FASN, professeure de pédiatrie-néphrologie à l'Université de l'Iowa et co-investigatrice de l'étude APPEAR-C3G.





