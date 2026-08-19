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Novartis présent en force au congrès 2026 de l'ESC
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 07:45
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Novartis annonce qu'à l'occasion du congrès 2026 de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se tiendra à Munich du 28 au 31 août, il présentera les données issues de 10 résumés de son portefeuille cardiovasculaire, renforçant ainsi son leadership dans la lutte contre le risque cardiovasculaire.

Le laboratoire pharmaceutique fera ainsi part des données de dernière minute de l'essai clinique de phase IV VICTORION-CHALLENGE, évaluant Leqvio (inclisiran) par rapport à l'acide bempédoïque pour atteindre les objectifs de LDL-C (cholestérol LDL).

Par ailleurs, de nouvelles analyses de l'étude de phase IIb AZALEA-TIMI 71 permettront de mieux caractériser le profil de saignement de l'abelacimab chez les patients atteints de fibrillation auriculaire, y compris les hémorragies récurrentes.

Enfin, le groupe helvétique indique que Lp(a)CCELERATE, en partenariat avec la Société européenne d'athérosclérose (EAS), explorera des stratégies visant à favoriser l'intégration dans la pratique clinique des tests Lp(a) recommandés par les directives.

"Des médicaments fondamentaux Leqvio et Entresto aux thérapies expérimentales prometteuses, notre portefeuille reflète notre volonté de relever les défis persistants dans les soins cardiovasculaires", commente Ruchira Glaser, responsable mondiale du développement cardiovasculaire, rénal et métabolique chez Novartis.

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