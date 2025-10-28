Novartis pourrait développer les ventes directes aux patients aux États-Unis, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte tout au long de l'article, les actions au paragraphe 9) par Bhanvi Satija

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S étudie les possibilités d'ajouter d'autres médicaments à sa plateforme d'accès direct aux patients qui devrait être lancée aux Etats-Unis le 1er novembre, a déclaré le directeur général Vas Narasimhan lors d'une interview accordée à Reuters mardi.

"Nous cherchons certainement à voir si nous pouvons ajouter d'autres médicaments à la plateforme", a déclaré Narasimhan, tout en précisant qu'"aucun plan concret" n'avait encore été confirmé.

Les entreprises pharmaceutiques se démènent pour répondre aux pressions exercées par le président américain Donald Trump sur l'industrie pour qu'elle réduise les prix des médicaments et supprime les intermédiaires tels que les pharmacies, les assureurs et les gestionnaires de prestations pharmaceutiques.

LES FABRICANTS DE MÉDICAMENTS CHERCHENT À CONCLURE DES ACCORDS AVEC L'ADMINISTRATION AMÉRICAINE

En conséquence, les fabricants de médicaments redoublent d'efforts pour simplifier l'accès des patients américains aux médicaments. Son rival Roche ROG.S a lancé des ventes directes aux consommateurs aux États-Unis pour sa pilule antivirale Xofluza contre la grippe, à un prix réduit de 50 dollars.

Novartis a déclaré le mois dernier qu'elle vendrait certaines unités de son médicament anti-inflammatoire Cosentyx avec une remise de 55 % par rapport au prix catalogue aux patients payant comptant aux États-Unis.

Des concurrents comme Pfizer PFE.N , AstraZeneca AZN.L et l'Allemand Merck KGaA MRCG.DE ont déjà conclu des accords avec le gouvernement américain pour vendre des médicaments directement aux patients à un prix réduit , certains bénéficiant même d'exemptions de droits de douane à l'importation.

Dans le cadre de sa politique de la "nation la plus favorisée", le gouvernement américain souhaite que les fabricants de médicaments ne fassent pas payer les Américains plus cher que les autres pays riches.

Narasimhan a déclaré que Novartis discutait "chaque semaine" avec l'administration américaine afin de trouver des solutions pour réduire les coûts pour les patients, mais il n'a pas fourni de détails.

Plus tôt dans la journée de mardi, les résultats du troisième trimestre du fabricant de médicaments ont montré que la croissance des ventes de son médicament phare pour le cœur, Entresto, avait stagné alors qu'il subit la pression de génériques moins chers, ce qui a fait chuter les actions de l'entreprise de plus de 3 %.