Novartis obtient un avis favorable du CHMP pour le Scemblix dans la leucémie
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 12:58
Cette extension d'indication permettrait de quadrupler le nombre de patients éligibles en Europe. Les résultats de l'essai de phase III ASC4FIRST ont montré une efficacité supérieure du Scemblix par rapport aux inhibiteurs de tyrosine kinase (imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib), avec moins d'effets indésirables entraînant des arrêts de traitement.
Selon Patrick Horber, Président International de Novartis, cette décision constitue une étape majeure dans la stratégie du groupe visant à établir un nouveau standard de soins en Europe pour la LMC, alliant efficacité renforcée et meilleure tolérance.
Valeurs associées
|104,220 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,12%
A lire aussi
-
Des millions de personnes doivent défiler samedi de New York à San Francisco contre la politique jugée autoritaire de Donald Trump, lors d'une journée de mobilisation d'ores et déjà diabolisée par la droite, qui fustige un mouvement "de haine contre l'Amérique". ... Lire la suite
-
Après deux journées d'une ferveur aussi intense que mortelle à Nairobi où cinq de ses partisans ont péri, la dépouille de Raila Odinga doit rejoindre samedi l'ouest du Kenya, d'où l'opposant historique était originaire et où il est vénéré, faisant craindre de nouveaux ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, avait proposé de faire des concessions majeures pour apaiser les tensions entre les deux pays, alors que les Etats-Unis poursuivent leurs frappes contre des narcotrafiquants ... Lire la suite
-
Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec Vladimir Poutine, a pressé vendredi Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du président ukrainien. "La rencontre avec le président ukrainien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer