Novartis obtient un avis favorable du CHMP pour le Scemblix dans la leucémie
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 12:58

Novartis annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif recommandant l'autorisation de mise sur le marché du Scemblix (asciminib) pour le traitement des adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, y compris les patients nouvellement diagnostiqués.

Cette extension d'indication permettrait de quadrupler le nombre de patients éligibles en Europe. Les résultats de l'essai de phase III ASC4FIRST ont montré une efficacité supérieure du Scemblix par rapport aux inhibiteurs de tyrosine kinase (imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib), avec moins d'effets indésirables entraînant des arrêts de traitement.

Selon Patrick Horber, Président International de Novartis, cette décision constitue une étape majeure dans la stratégie du groupe visant à établir un nouveau standard de soins en Europe pour la LMC, alliant efficacité renforcée et meilleure tolérance.

