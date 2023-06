Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: nouveau siège social prévu pour Sandoz information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Sandoz, la division de médicaments génériques et biosimilaires de Novartis en voie de scission, annonce prévoir d'installer son futur siège permanent dans un immeuble de bureaux appelé 'Elsässertor', situé dans le centre de Bâle, à la mi-2024.



'Le nouvel espace de travail prévu sera conçu pour permettre une collaboration et un travail d'équipe plus étroits dans l'ensemble de l'organisation', explique-t-elle, ajoutant que ce déménagement n'aura pas d'incidence sur la gestion de ses activités mondiales.



Pour rappel, Novartis a annoncé son intention de se séparer de Sandoz, sa division de médicaments hors brevet, via une scission à 100% en août dernier. Cette opération devrait être achevée au second semestre 2023 et verrait Sandoz cotée en Bourse.