Novartis: modifications dans le système de production

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi soir avoir mis en oeuvre une série de mesures destinées à répondre aux nouvelles normes réglementaires entourant les traitements du cancer du sein à un stade précoce.



Le groupe biopharmaceutique indique avoir apporté des changements à ses activités de fabrication en la matière, avec l'objectif de se conformer à ces nouveaux standards d'ici à la fin du mois de juin.



Ces modifications interviennent suite à l'évolution récente de la régulation, qui prévoit une limitation de la présence de nitrosamines, des composés potentiellement cancérigènes, dans les médicaments à usage humain.



Si Novartis précise que ces mesures n'affectent pas l'utilisation de Kisqali dans l'indication déjà approuvée du cancer du sein métastatique, le laboratoire bâlois souligne avoir suspendu le recrutement de patients dans les essais cliniques qui portent sur son efficacité dans le cancer du sein précoce.





