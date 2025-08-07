Novartis lorgne sur Avidity Biosciences

(AOF) - Selon des informations du Financial Times, le Suisse Novartis serait intéressé par la biotech américaine Avidity Biosciences. Mercredi, à la Bourse de New York, le titre Avidity Biosciences a bondi de 26,14% à 48,26 dollars, soutenu par ces rumeurs. Avec ce bond, la capitalisation boursière de la société s’élève à environ 5,816 milliards de dollars. Toujours selon le Financial Times, le laboratoire suisse chercherait à stimuler son pipeline de médicaments, notamment dans les maladies génétiques. En outre, le média précise qu’un autre prétendant pourrait faire son apparition.
