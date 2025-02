Novartis: le comprimé Fabhalta approuvé dans l'HPN au Canada information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi que l'autorité sanitaire canadienne avait approuvé la mise sur le marché de son comprimé oral pour le traitement des patients adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), un trouble sanguin rare et potentiellement mortel.



Le groupe biopharmaceutique suisse indique que Santé Canada a accordé un avis de conformité pour Fabhalta en tant que premier traitement oral en monothérapie de l'HPN pour les patients souffrant d'anémie hémolytique.



Alors que les traitements actuels, administrés par perfusion, ne parviennent pas toujours à contrôler tous les symptômes, Fabhalta a permis d'améliorer le taux d'hémoglobinurie en l'absence de transfusions de globules rouges.



On estime qu'environ 10 à 20 personnes sur un million dans le monde entier vivent avec l'HPN, une maladie qui se caractérise par la destruction des globules rouges principalement dans la rate et le foie et la formation de caillots.



Bien que l'HPN puisse se manifester à tout âge, elle est souvent diagnostiquée chez les personnes âgées de 30 à 40 ans.





