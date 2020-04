Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: Le 1er trimestre dopé par des achats anticipés liés au coronavirus Reuters • 28/04/2020 à 10:30









NOVARTIS: LE 1ER TRIMESTRE DOPÉ PAR DES ACHATS ANTICIPÉS LIÉS AU CORONAVIRUS ZURICH (Reuters) - Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un résultat net supérieur aux attentes et a confirmé ses objectifs financiers pour 2020 alors que la crise du coronavirus a poussé les patients à faire des stocks de médicaments. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 12,3 milliards de dollars (11,17 milliards d'euros) contre 11,1 milliards de dollars à la même période l'année précédente, une performance supérieure à la moyenne des analystes qui tablaient sur 12 milliards de dollars. Le résultat net s'est élevé à 2,2 milliards de dollars (2 milliards d'euros), soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. Le résultat net "core" s'élève lui à 3,55 milliards de dollars (3,23 milliards d'euros) contre 2,81 milliards de dollars au premier trimestre de 2019, dépassant également les attentes des analystes interrogés par Refinitiv qui tablaient sur 3,17 milliards de dollars. "Le Covid-19 a eu pour effet d'augmenter les achats anticipés par nos clients, notamment au niveau des patients, dont certains ont présenté des ordonnances couvrant une période plus longue que la normale", a expliqué Novartis. Le groupe s'attend toujours pour 2020 à ce que le chiffre d'affaire augmente à un taux compris entre 5% et 9% et à ce que le résultat opérationnel de base augmente encore plus rapidement, autour de 10%. A la Bourse de Zurich, l'action Novartis progressait de 0,55% dans la matinée. (John Miller, version française Elena Smirnova et Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

