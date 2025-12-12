 Aller au contenu principal
Novartis lance la construction d'un pôle en Caroline du Nord
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 13:27

Novartis annonce avoir lancé jeudi la construction de son pôle phare de fabrication de plus de 700 000 pieds carrés en Caroline du Nord, dans le cadre de son investissement récemment annoncé dans cet Etat de l'Est des Etats-Unis.

Le projet de Caroline du Nord comprendra la construction d'une nouvelle installation à Morrisville, d'un nouveau site à Durham comprenant 2 nouvelles installations, ainsi que l'agrandissement d'une installation existante à Durham.

Ensemble, ces investissements devraient créer 700 nouveaux emplois en Caroline du Nord d'ici 2030 et soutenir plus de 3000 emplois indirects dans la chaîne d'approvisionnement du laboratoire pharmaceutique suisse aux Etats-Unis.

L'ouverture de ce pôle de fabrication est prévue en 2027-2028. Cette expansion est un pilier clé dans l'investissement de 23 milliards de dollars de Novartis dans ses infrastructures américaines au cours des 5 prochaines années.

Valeurs associées

NOVARTIS
105,340 CHF Swiss EBS Stocks -0,60%
