Novartis: la cession d'actifs ophtalmologiques est bouclée

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi avoir finalisé la vente de ses actifs liés à la 'surface de l'oeil', cédés à l'américain Bausch + Lomb dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,5 milliards de dollars.



Le périmètre de cession de ces actifs ophtalmologiques inclut Xiidra, un traitement contre la sécheresse oculaire, les droits sur le dispositif d'administration AcuStream, ainsi que deux médicaments en cours de développement.



Il s'agit, en l'espèce, du SAF312 dans la douleur superficielle chronique et d'OJL332, un antagoniste de TRPV1 en développement pré-clinique.



Le groupe pharmaceutique suisse précise que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se recentrer sur des domaines thérapeutiques présentant une morbidité élevée et affichant plus grand potentiel.



Novartis avait déjà conclu, en 2019, la scission de sa principale division de produits ophtalmologiques, Alcon.



Aux termes de l'accord, Novartis recevra un premier versement de 1,75 milliard de dollars, auquel pourraient s'ajouter 750 millions de dollars de paiements d'étape liés à la réalisation de certains objectifs commerciaux.



Suite à cette annonce, l'action Novartis progressait de plus de 0,7% vendredi à la Bourse de Zurich.





